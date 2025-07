À partir d'aujourd'hui, Gemini AI accède à votre WhatsApp et plus encore. Découvrez comment la désactiver sur Android.

Google a récemment commencé à informer les utilisateurs par courriel qu'à partir du 7 juillet 2025, son modèle d'IA, Gemini, assistera les applications Android telles que WhatsApp, les messages et le téléphone. En d'autres termes, Gemini aura accès à vos applications même si vous avez désactivé le suivi de l'activité des applications Gemini. Bientôt, l'outil d'IA sera en mesure d'exécuter des tâches telles que l'envoi de messages WhatsApp, le réglage de minuteries et même l'émission d'appels, même si vous avez demandé à Gemini de ne pas vous suivre. Nous examinons comment vous pouvez empêcher Gemini sur Android d'accéder aux services de votre téléphone, d'utiliser vos données pour l'IA, et comment reprendre votre vie privée.

Empêcher Gemini de vous suivre

Tout d’abord, si vous ne voulez pas que Gemini de Google suive tout ce que vous faites sur votre téléphone, vous devez désactiver Gemini dans les paramètres Android ou désinstaller Gemini. Si Gemini n’est pas installé sur votre téléphone et n’est pas intégré à votre système Android, il ne sera pas automatiquement installé après le 7 juillet. Cependant, certains téléphones peuvent recevoir une mise à jour du système qui remplace l’ancienne fonction de l’assistant Google par Gemini. Les iPhones et iPads ne sont pas concernés par cette mise à jour de Google, mais Apple souhaite à l’avenir permettre l’intégration de Gemini via Siri.

Désactiver Gemini sur Android

Ne permettez pas à Gemini d’accéder à vos applications telles que WhatsApp en désactivant les connexions à l’application Gemini.

Désactivez l’application Gemini

Allez dans Paramètres > Applications Désactiver l’application Gemini

Cela désactive complètement Gemini. Si vous souhaitez seulement empêcher Gemini d’accéder à d’autres applications sur votre téléphone, vous pouvez suivre les étapes suivantes.

Étapes pour désactiver les connexions à l’application Gemini :

Ouvrez l’application Gemini sur votre appareil Android Cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit Ouvrez Apps Cliquez pour désactiver chaque extension d’application

Si vous souhaitez utiliser Gemini sans qu’il stocke vos invites dans Mon activité et les utilise pour “fournir, améliorer, développer et personnaliser” les produits Google et les modèles d’IA, vous devrez aller dans vos paramètres Android et désactiver l’activité des apps Gemini. Même si ce paramètre est désactivé, il est important de noter que Google conservera votre activité avec Gemini pendant 72 heures. Selon Google, ce stockage temporaire de vos données est mis en œuvre à des fins de sécurité et pour tenir compte des commentaires des utilisateurs.

Marche à suivre pour désactiver l’activité de l’application Gemini :

Ouvrez l’application Gemini sur votre appareil Android Cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit Allez dans Activité de l’application Gemini Ici, vous pouvez désactiver l’activité

Désinstaller Gemini

Vous pouvez également désinstaller Gemini de votre appareil Android en utilisant les outils de développement sur un ordinateur de bureau. Pour désinstaller Gemini (ou précédemment Bard), l’ID est : com.google.android.apps.bard

La désinstallation complète de Gemini est un peu compliquée et ne devrait être effectuée que par quelqu’un qui s’y connaît en Android. Vous pouvez lire ici comment désinstaller les applications Android.

En fonction du téléphone que vous possédez, vous pouvez également installer un système Android différent, comme LineageOS ou e/OS/, qui sont plus respectueux de la vie privée que le système Android de Google. Pour en savoir plus sur les alternatives européennes à la Big Tech américaine, cliquez ici. Sur les téléphones Google Pixel, vous pouvez installer GrapheneOS, qui est le meilleur de sa catégorie en matière de confidentialité.

Lorsque vous n’utilisez pas Android de Google mais des alternatives, le risque de mises à jour douteuses comme celle-ci est proche de zéro.

Que signifie la mise à jour Gemini pour votre vie privée ?

Capture d’écran de la récente notification par courrier électronique que Google a envoyée aux utilisateurs d’Android pour les informer de la nouvelle mise à jour Gemini.

En clair, cette nouvelle mise à jour annulera vos paramètres précédents, et l’IA Gemini aura accès à votre téléphone, vos messages, votre WhatsApp et vos utilitaires pour vous “aider”.

C’est ainsi qu’un utilisateur de Hacker News l’a formulé :

“Pour résumer, Google passera outre vos paramètres de confidentialité et autorisera Gemini à lire les messages et les textes WhatsApp, même si vous l’aviez désactivé. Et Gemini ne fonctionne pas localement, ce qui signifie que vos communications privées et chiffrées sont envoyées à Google. Tout cela se produit automatiquement, à moins que vous n’ayez reçu l’e-mail de Google à temps, que vous ayez pris la peine de le lire (nous avons tous beaucoup de temps pour nous tenir au courant des mises à jour de toutes les entreprises avec lesquelles nous entretenons des relations, n’est-ce pas ? Si je vendais des câbles de données à Google et que, quelques mois plus tard, je lui envoyais un courriel disant “btw dans 5 jours ouvrables, vos câbles commenceront à m’envoyer toutes les données qui les traversent, même si vous m’avez spécifiquement dit de ne pas activer cette fonction, à moins que vous ne la désactiviez à nouveau”, j’irais en prison pour piratage informatique”.

On comprend que cette dernière mise à jour de Google ait suscité l’indignation. Voyons donc de plus près ce qui s’est passé.

Google a récemment commencé à envoyer des courriels de notification aux utilisateurs d’Android pour les informer d’une nouvelle mise à jour de Gemini. Dans cet e-mail, il est écrit : “Gemini sera bientôt en mesure de vous aider à utiliser votre téléphone, vos messages, WhatsApp et les utilitaires sur votre téléphone, que votre activité Gemini Apps soit activée ou désactivée”.

La formulation vague de cet e-mail et le manque de détails importants sur ce que la mise à jour signifie réellement ont laissé beaucoup de gens confus et inquiets pour leur vie privée - nous y compris !

Quels sont les effets de cette mise à jour ? Avant cette mise à jour, si vous étiez allé dans vos paramètres Android et que vous aviez désactivé l’activité des applications Gemini, ce paramètre distinguait ce que Gemini pouvait mémoriser et utiliser pour les produits Google et les modèles d’IA, ce qui limitait l’accès de Google à des intégrations d’IA plus profondes sur votre téléphone. Gemini n’était donc pas en mesure d’exécuter des tâches telles que passer des appels et envoyer des SMS en raison de son manque d’accès. Mais cela va bientôt changer, et il semble que vos anciens paramètres et préférences ne s’appliqueront plus.

À partir du 7 juillet, Gemini pourra accéder à Messages, Phone, WhatsApp et Utilities sur Android, que vous ayez ou non activé le suivi d’activité. Et non, il n’y a pas eu de consentement éclairé de la part de l’utilisateur. Au lieu de cela, Google fait le choix pour vous, une tactique similaire à celle utilisée par Google pour permettre à Gemini d’accéder à votre Gmail.

Pourquoi cela pose-t-il problème ?

L’e-mail de Google était vague, confus et ne proposait pas de marche à suivre pour désactiver les fonctionnalités de Gemini.

L’e-mail envoyé par Google à ses utilisateurs en a laissé plus d’un perplexe en raison de sa formulation vague. L’e-mail indique d’abord que Gemini aura accès “que votre activité Gemini Apps soit activée ou désactivée”, mais il précise ensuite que ”** si vous ne souhaitez pas utiliser ces fonctionnalités, vous pouvez les désactiver dans la page de configuration des Apps**”, puis que ”** si vous avez déjà désactivé ces fonctionnalités, elles resteront désactivées**“. De quoi s’agit-il ?

Dans cet e-mail de notification, Google n’indique pas les paramètres que les utilisateurs doivent rechercher dans la page de configuration des applications, il ne donne pas d’instructions claires sur la manière de désactiver facilement la fonctionnalité et il ne demande pas aux utilisateurs d’accepter.

Même si l’activité de l’application Gemini est désactivée, Gemini aura toujours accès à ces outils sur votre téléphone portable. Comment l’utilisateur peut-il savoir à quel paramètre de la fonctionnalité cela s’applique et comment il peut l’arrêter ?

Auto-opt in = Tech profit

La mise à jour de Google par courrier électronique met en évidence une tendance plus large et inquiétante : Les grandes entreprises technologiques mettent discrètement à jour leurs conditions d’utilisation, lancent de nouvelles fonctionnalités et utilisent des systèmes d’opt-in, sans en informer les utilisateurs ni demander leur consentement explicite - tout cela pour leur propre bénéfice et leurs profits.

Malheureusement, nous constatons ce phénomène à maintes reprises. Comme lorsque LinkedIn a discrètement décidé pour ses utilisateurs que leurs données seraient utilisées pour l’entraînement à l’IA, ou lorsque Meta a introduit Meta AI dans WhatsApp, également sans demander le consentement explicite des utilisateurs et sans qu’ils puissent désactiver le robot d’IA. Et maintenant, il y aura aussi des publicités dans WhatsApp.

Vous vous demandez peut-être pourquoi des géants de la technologie comme Google, Microsoft et Meta mettent discrètement à jour leurs conditions d’utilisation et utilisent des systèmes d’opt-in par défaut, alors qu’ils clament haut et fort qu’ils se soucient de la vie privée des utilisateurs et qu’ils leur donnent le contrôle total de leurs données. Il est possible qu’il ne s’agisse que d’un “lavage de la vie privée”, une tendance qui est maintenant suivie par le “lavage de la souveraineté”.

Si les utilisateurs de services technologiques populaires savaient la vérité sur la manière dont leurs données sont utilisées contre eux - par exemple, pour les bombarder de publicités ciblées, pour former l’IA -, et sur la manière dont les entreprises monétisent leurs données, la plupart d’entre eux n’opteraient pas pour ces services.

Dans le cas de ce système d’opt-in discret et du manque de détails dans l’e-mail de notification envoyé aux utilisateurs d’Android, beaucoup de ceux qui le recevront ne le liront pas et ne seront pas conscients de ce que les paramètres par défaut mis à jour signifient réellement pour leurs données et leur vie privée. Si vous vous demandez ce que font les paramètres par défaut, il suffit de regarder la domination de la recherche Google, qui est principalement basée sur le fait d’être le paramètre par défaut de la plupart des navigateurs. Par exemple, les utilisateurs d’iOS ont désormais la possibilité de choisir activement leur navigateur préféré, du moins s’ils vivent en Europe.

Transparence et consentement explicite

Bien que certains puissent penser qu’il s’agit d’une victoire pour la vie privée des utilisateurs, puisque les utilisateurs d’Android peuvent désormais utiliser les intégrations Gemini avec Gemini App Activity désactivé (auparavant, il ne fonctionnait que lorsqu’il était activé), chez Tuta, nous considérons toujours qu’il s’agit d’une source de préoccupation en matière de protection de la vie privée.

Cette mise à jour de Gemini met en évidence la nécessité d’empêcher les entreprises technologiques d’opter discrètement pour de nouvelles fonctionnalités. Google - et d’autres - doivent être plus transparents sur ce que les changements apportés signifient réellement pour les données des utilisateurs, et sur la manière dont ils affectent la vie privée des utilisateurs.

Les utilisateurs doivent avoir une véritable chance de comprendre ce que des applications comme Gemini de Google font discrètement dans les coulisses de leurs appareils mobiles personnels.

Chez Tuta, nous sommes généralement opposés à l’IA dans les courriels - d’une part parce qu’elle ne résoudra pas le flot de courriels inutiles, et d’autre part parce que les rédacteurs de courriels à base d’IA nuisent à la protection de la vie privée.